Yahoo krijgt boete van 35 miljoen dollar voor verzuimen melden datalek

Dat meldt Law360. Het gaat om het onderdeel van Yahoo dat tegenwoordig opereert onder de naam Altaba.

Het is de eerste keer dat een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf een boete krijgt nadat het heeft verzuimd om een datalek bij de autoriteiten te melden. Het lek was in december 2014 bij Yahoo bekend, maar werd pas in september 2016 naar buiten gebracht.

De Amerikaanse beursautoriteit Securities and Exchange Commission (SEC) legt de boete op omdat Yahoo de investeerders in het beursgenoteerde bedrijf zo lang in het duister hield. Het nieuws over het datalek uit 2014 en over een ander datalek, dat in 2013 plaatsvond, had invloed op de overnameprocedure van Yahoo in 2016.

De Amerikaanse telecomprovider Verizon wilde een deel van Yahoo overnemen, maar wilde dat heroverwegen nadat het bedrijf het datalek uit 2014 bekendmaakte. Uiteindelijk betaalde Verizon 350 miljoen dollar minder voor de overname van Yahoos internetactiviteiten.

De overname werd in juni 2017 afgerond, waarna het overgebleven deel van Yahoo zijn naam veranderde naar Altaba. Het bedrijf heeft nog een deel van de aandelen van de Japanse tak van Yahoo in handen.