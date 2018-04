Apple-oprichter sluit Facebook-account na privacyschandaal

Dat maakte Wozniak bekend in een e-mail aan USA Today.

Wozniak maakt zich steeds meer zorgen om hoe Facebook en andere internetbedrijven omgaan met privégegevens van gebruikers.

"Mensen delen elk detail van hun leven op Facebook en daar verdient Facebook veel geld aan", schrijft de Apple-oprichter. "De winst is afkomstig van informatie van gebruikers, terwijl de gebruikers daar nooit iets van terugzien."

Wozniak stelt dat hij liever betaalt voor Facebook, dan dat zijn informatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden. Hij prijst Apple daarnaast voor hoe het bedrijf met gebruikersdata omgaat. "Apple verdient geld met de verkoop van goede producten", schrijft hij. "Het is met Facebook zoals ze zeggen: jij bent het product."

Op het moment van schrijven is de Facebook-pagina van Steve Wozniak echter nog online.

Datamisbruik

Facebook is de laatste tijd in het nieuws vanwege een datamisbruikschandaal. In 2015 kon het bedrijf Cambridge Analytica gegevens van in totaal 87 miljoen gebruikers verzamelen, zonder dat zij dat wisten.

Met de informatie kon het bedrijf gedetailleerde profielen samenstellen. Vervolgens kon Cambridge Analytica zeer doelgericht advertenties naar gebruikers sturen. Het bedrijf werkte met het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de verkiezingen.

Bedrijven en beroemdheden

Steve Wozniak is niet de enige die Facebook de rug toekeert. WhatsApp-oprichter Brian Acton riep gebruikers op om Facebook te verwijderen. Dat is opvallend, omdat WhatsApp inmiddels onderdeel van Facebook is.

Elon Musk meldde eind maart op Twitter dat hij niet op de hoogte was van officiële Facebook-pagina's voor zijn bedrijven SpaceX en Tesla. Niet veel later waren de pagina's gewist.

Bedrijven als Mozilla en Sonos maakten bekend hun advertenties op Facebook stop te zetten. Ook acteur Will Ferrell verliet het platform. Hij deed dat na aanleiding van het datamisbruikschandaal. Playboy koos er eveneens voor zijn pagina offline te halen.

In Nederland riep presentator Arjen Lubach in het programma Zondag met Lubach op om Facebook te wissen. Hij geeft woensdagavond zelf het voorbeeld door zijn eigen pagina en dat van zijn programma te verwijderen.