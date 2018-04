Facebook schorst nog twee bedrijven om dataschandaal

Dat meldt persbureau Reuters.

Facebook meldt in een verklaring dat het Canadese "AggregateIQ mogelijk banden heeft met Strategic Communications Laboratories (SCL)", het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Dat bedrijf kwam de recent in het nieuws, omdat het onrechtmatig data van mogelijk 87 miljoen Facebook-gebruikers in handen heeft gekregen.

"Door banden met SCL heeft AggregateIQ mogelijk gebruikersdata in handen gekregen waar het geen recht op heeft", stelt Facebook. "We hebben het bedrijf daarom geschorst terwijl we de zaak onderzoeken."

Cubeyou zou op een vergelijkbare manier als Cambridge Analytica data van gebruikers hebben verzameld: onder de voorwendselen van academisch onderzoek, maar met de bedoeling de data te gebruiken voor advertentie-doeleinden.

AggregateIQ

AggregateIQ heeft op zijn website een verklaring geplaatst, waarin het bedrijf afstand neemt van mogelijke connecties met Cambridge Analytica en SCL. "We zijn nooit een contract aangegaan met Cambridge Analytica."

Het bedrijf zegt zich altijd aan de wet te hebben gehouden. "We zijn naar ons weten nooit betrokken geweest bij illegale activiteiten. AggregateIQ heeft nooit toegang gehad tot Facebook-data van Cambridge Analytica."

Nederland

Data van maximaal 90.000 Nederlanders is onrechtmatig in handen gekomen van Cambridge Analytica, maakte Facebook deze week bekend.

De Tweede Kamer wil Facebook en andere grote internetbedrijven spreken over de manier waarop zij de privacy van gebruikers verwerken. In elk geval worden Facebook en Google voor de hoorzitting uitgenodigd.