'Mobiele versie Fortnite brengt in eerste maand 15 miljoen dollar op'

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Sensor Tower.

De mobiele versie van Fortnite is sinds deze week voor iedereen gratis te downloaden op iOS-toestellen. In de weken daarvoor was het spel alleen op uitnodiging te spelen.

Fortnite is één van de populairste games van dit moment en is ook gratis beschikbaar op pc en consoles. Spelers worden op een eiland gezet met 99 andere mensen en proberen als laatste over te blijven. In het spel kunnen ze een fort bouwen en schieten op andere spelers met gevonden wapens.

11 miljoen

Wereldwijd hebben 11 miljoen mensen Fortnite op hun mobiele apparaat geïnstalleerd. In de App Store staat het spel op de eerste plek in de toplijst van gratis games. Op Android is het spel nog niet beschikbaar.

Sinds 2 april is Fortnite voor iedereen met een iOS-toestel beschikbaar. Die dag gaven spelers 1,8 miljoen dollar uit aan bijvoorbeeld kleding en bewegingen voor spelpersonages.