Iran blokkeert berichten-app Telegram

De Iraanse regering wil Telegram vervangen voor een vergelijkbare Iraanse app.

Dat heeft Alaeddin Boroujerdji, de voorzitter van de Iraanse parlementscommissie voor veiligheid, tegen het staatspersbureau IRNA gezegd. Boroujerdji zei dat het besluit op ''het hoogste niveau'' is genomen. Hij zei dat Telegram tijdens de sociale onrust van enkele maanden geleden is gebruikt om de maatschappij te ontwrichten.

Rond de jaarwisseling waren er in meerdere steden betogingen uit onvrede over onder meer prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van de economische vooruitgang die de huidige president Hassan Rohani in het vooruitzicht had gesteld. Betogers die met elkaar wilden communiceren gebruikten daarvoor Telegram en andere sociale media. Telegram is daarom al eerder tijdelijk geblokkeerd.