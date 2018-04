Groep in China aangehouden voor telefoonsmokkel via drones

Dat schrijft persbureau Reuters op basis van het Chinese Legal Daily.

In totaal werden 26 verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Zij zouden twee drones hebben gebruikt om gereviseerde iPhones van Hong Kong naar de Chinese stad Shenzhen te brengen. In totaal zouden de telefoons een waarde hebben van 500 miljoen yuan, wat omgerekend neerkomt op 64,6 miljoen euro.

Volgens Legal Daily is dit de eerste keer dat drones in China zijn gebruikt om producten illegaal te vervoeren. De smokkelaars opereerden 's nachts en gebruikten kleine tassen waar zo'n tien iPhones in passen. Per nacht kon de groep ongeveer 15.000 telefoons over de grens brengen.

Regelgeving

Het reguleren van dronegebruik is in China een belangrijke taak. Vorig jaar werden de regels aangescherpt om te zorgen dat drones buiten het gebied van vliegtuigen bleven. Chinese bezitters moeten hun drones vanaf een bepaald gewicht onder eigen naam laten registreren.