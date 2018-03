Kleinste omzetgroei voor Huawei in vier jaar tijd

In 2015 en 2016 behaalde de smartphonemaker nog een jaarlijkse omzetgroei van respectievelijk 37 en 32 procent. In 2016 had het Chinese bedrijf een omzet van 522 miljard yuan, het jaar daarvoor 395 miljard.

De winst van het bedrijf nam in 2017 wel flink toe vergeleken met het jaar daarvoor. In 2017 behaalde Huawei een winst van 47,5 miljard yuan (6,1 miljard euro). Dat is een toename van ruim 28 procent ten opzichte van 2016. Het jaar daarvoor was de winstgroei slechts 0,4 procent ten opzichte van 2015.

Netwerk- en consumententak

Huawei verdiende ook in 2017 het meeste geld met zijn netwerkdivisie. De omzet van deze tak kwam afgelopen jaar uit op 297,8 miljard yuan (38,5 miljard euro). Dat is een toename van slechts 2,5 procent, te wijten aan afnemende investeringen van telecombedrijven.

De omzet van de consumententak steeg met 32 procent naar 237,3 miljard yuan (30,7 miljard euro). In totaal verscheepte Huaiwei in 2017 ongeveer 153 miljoen smartphones.