Giphy weer welkom op Instagram na zoektocht naar racistische gifjes

Dat schrijft Giphy in een statement aan TechCrunch.

De populaire zoekmachine voor bewegende afbeeldingen maakte excuses voor een racistisch gifje dat begin maart opdook. "Giphy keurt dit soort content niet goed", schrijft het bedrijf. "Nadat we het ontdekten, werd het plaatje direct gewist."

Fout

Giphy laat weten dat er een fout in het systeem zat, waardoor het moderatiefilter niet goed werkte. Het bedrijf dichtte de fout en doorzocht daarna de complete gifjesbibliotheek vier keer, om zeker te zijn dat de afbeeldingen schoon zijn.

Daarnaast worden gifjes die gebruikers indienen voortaan beter bekeken voordat ze op het platform komen.

Instagram-gebruikers kunnen afbeeldingen van Giphy toevoegen aan eigen filmpjes, foto's en verhalen. Ook Snapchat had Giphy na het incident geblokkeerd. Het is niet bekend of de functie in die app ook weer is geactiveerd.