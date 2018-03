Tweede Kamer wil verbod op 'pedohandboek' op dark web

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het boekwerk telt bijna duizend pagina's en wordt gedeeld op het dark web, een verborgen deel van het internet. De handleiding zou al ruim tien jaar gedeeld worden op fora voor pedofielen.

De politie stelt dat Nederlandse pedoseksuelen van het handboek gebruikgemaakt hebben. Regelmatig wordt de informatie aangevuld met nieuwe tips. Zo wordt onder meer beschreven hoe het vertrouwen van kinderen is te winnen. Ook staan er tips in om niet gepakt te worden.

Niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het werk niet strafbaar om te hebben of te delen. Op dezelfde manier is het niet verboden om handleidingen te bezitten voor het maken van bommen.

Volgens RTL Nieuws wil een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer een verbod. Het CDA, GroenLinks, PVV, ChristenUnie en SP zeggen de informatie te willen verbieden.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid "wil kijken of we dit in het strafrecht kunnen trekken". Binnenkort gaat hij in gesprek met een collega uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is zo'n verbod wel van kracht.

Actieprogramma

In februari werd bekend dat het aantal meldingen van online kinderporno- en misbruik bij de politie fors is toegenomen. Vorig jaar waren er 18.000 meldingen. Dat waren er ongeveer drieduizend in 2014.

Het OM zet samen met andere partijen het actieprogramma Kindveilig Internet op, dat dit jaar gereed moet zijn. Onder meer bedrijven, de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken zijn daarbij betrokken.

De betrokken partijen gaan onder meer bekijken of er een zwarte lijst kan worden gemaakt van zogeheten 'bad hosters' die willen verdienen aan kinderporno en andere illegale content.