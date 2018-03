'Uber gebruikte minder sensoren op nieuwe zelfrijdende testauto's'

Dat zeggen verschillende bronnen tegen persbureau Reuters.

Uber besloot in 2016 een nieuw automerk in te zetten. In de oude auto's werden zeven lidar-sensoren gebruikt, maar de nieuwe modellen hebben er slechts één op het dak.

Met een lidar-systeem worden lasers gebruikt om obstakels en potentieel gevaar op de weg te detecteren. Ook andere sensoren en camera's helpen daarbij.

Dode hoek

Volgens Velodyne, een topleverancier op het gebied van sensoren voor zelfrijdende auto's, is er een dode hoek ontstaan vanwege de vermindering van lidar-sensoren. De software zou objecten in een straal van drie meter om te auto niet goed kunnen zien. Om helemaal rondom de auto te kunnen waarnemen, zijn volgens Velodyne meer sensoren nodig.

Uber kwam recent in het nieuws toen een zelfrijdende auto betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een voetganger. Of het gebrek aan meer sensoren daar iets mee te maken heeft, is niet bekend.

Bij het ongeluk stak een voetganger ineens over. De auto nam het niet waar en daardoor ontstond de botsing. De plaatselijke politie stelde kort na het ongeval dat een menselijke bestuurder ook niet op tijd had kunnen remmen. Het onderzoek loopt nog.