'Maatregelen tegen kinderporno moeten steviger'

Grapperhaus maakte dat bekend na een bijeenkomst waarop onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van internetbedrijven en organisaties tegen kindermisbruik aanwezig waren.

"Het is schokkend hoe de afgelopen jaren het aantal meldingen van online kinderporno is toegenomen met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving", zei Grapperhaus. "Dat moeten we samen aanpakken. Harder en steviger dan voorheen."

De betrokken partijen gaan onder meer bekijken of er een zwarte lijst kan worden gemaakt van zogeheten 'bad hosters' die willen verdienen aan kinderporno en andere illegale content.

Verder werken het bedrijfsleven, de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken aan een meetmethode om te kunnen monitoren hoe ondernemingen omgaan met meldingen van kinderporno.

In februari bleek dat het aantal meldingen van online kinderporno en -misbruik bij de politie fors is gestegen. In 2014 waren er ongeveer drieduizend meldingen. Dat waren er vorig jaar bijna 18.000.