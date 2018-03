Kabinet wil beperkte bewaarplicht voor telecomaanbieders

Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Aan zo'n bewaarplicht wordt al langer gewerkt. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie eind 2016 zorgde dat een grondige herziening nodig was. Volgens het hof maakte het grootschalig opslaan van gegevens over telecomklanten teveel inbreuk op de privacy.

Grapperhaus noemt het belangrijk dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) achteraf kunnen zien welk persoon op een bepaald tijdstip heeft gebruikgemaakt van een bepaald telefoonnummer of IP-adres. Daarbij worden gegevens over wie met wie contact had niet opgeslagen, net als informatie over waar dat gebeurde en wat er is besproken.

'Cruciaal'

Bij zaken als de opsporing en vervolging van kinderporno en online wapenhandel is dat vaak "cruciaal", stelt de minister.

"De samenleving verwacht van de overheid dat deze optreedt tegen ernstige normschendingen en slachtoffers beschermt", schrijft Grapperhaus. "Maar het gebruik van digitale middelen maakt dit op dit moment vrijwel onmogelijk."

De minister stelt dat een nieuwe, beperktere bewaarplicht kan helpen voorkomen "dat het internet een vrijplaats wordt voor de plegers van deze feiten".

Terughoudend

Privacyorganisatie Bits of Freedom noemt het plan "beter dan wat ze eerst wilden doen", maar is wel terughoudend. "Wij sluiten niet uit dat het kabinet later alsnog een algemene bewaarplicht wil invoeren."

Daarnaast vraagt de organisatie zich af of het wel nodig is om beperkt gegevens op te slaan. "De meeste aanbieders weten al wie hun abonnees zijn, die informatie is nodig om rekeningen te sturen."