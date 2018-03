Toezichthouder VS start onderzoek naar privacyschending Facebook

De FTC kondigde het onderzoek maandag officieel aan, nadat vorige week al geruchten gingen dat de commissie zich in Facebook zou gaan verdiepen.

Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond data-onderzoeker Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor kiezersprofielen, terwijl zij daarvoor geen toestemming hadden gegeven.

Als blijkt dat Facebook de privacy-instellingen van zijn gebruikers heeft omzeild, kan de FTC per overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. De FTC laat weten de zaak "zeer serieus" te nemen.

Excuses

Facebook-directeur Mark Zuckerberg bood vorige week zijn excuses aan. Hij deed dat in een interview met CNN en in Britse en Amerikaanse kranten.

Zuckerberg zei sorry voor de ontstane vertrouwensbreuk. Ook benadrukte hij dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de bescherming van gebruikersgegevens. "Als we dat niet kunnen, verdienen we de kans niet om mensen te dienen", zei hij. "We moeten nu zorgen dat dit niet meer gebeurt."

Op sociale media werd via de hashtag #deletefacebook opgeroepen om accounts op Facebook te sluiten. Opvallend was dat die actie steun kreeg van Brian Acton, één van de oprichters van WhatsApp. Die app is inmiddels onderdeel van Facebook.