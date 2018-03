'Google koopt camerabedrijf Lytro voor 40 miljoen dollar'

Dat schrijft Techcrunch op basis van meerdere bronnen.

Berichten over de mogelijke overname variëren. Eén bron zegt dat er een bedrag van 40 miljoen dollar mee is gemoeid, een ander zegt dat Google 25 miljoen dollar betaalt.

Het is niet bekend of het hele bedrijf wordt overgenomen. Het zou Google vooral gaan om de technologie van Lytro. Verschillende werknemers zijn volgens bronnen al weggegaan bij het bedrijf. Met een volledige overname krijgt Google waarschijnlijk 59 patenten voor digitale cameratechnologie in handen.

Lytro

Het is onduidelijk in welk stadium de overname zou zijn en wat Google met het bedrijf van plan is. Google en Lytro hebben niet gereageerd.

Lytro werd in 2006 opgericht. In 2011 bracht het bedrijf een rechthoekig cameraatje uit waarmee de focus van foto's achteraf kon worden bijgesteld. Daarnaast werkt Lytro ook aan professionele camera's en virtual reality.