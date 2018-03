Chat-app Telegram moet Rusland toegang geven tot versleutelde gesprekken

Dat schrijft persbureau TASS.

Voor het niet overhandigen van de sleutels, kreeg Telegram in oktober vorig jaar nog een boete van omgerekend bijna 12.000 euro. Volgens Telegram-oprichter Pavel Durov gingen de eisen van de FSB om toegang te krijgen tot afgeschermde chats tegen de grondwet in.

Het hooggerechtshof wees het verzoek van Pavel Durov in hoger beroep af. Als Telegram nog niet akkoord gaat, kan de dienst een nieuwe boete verwachten of in Rusland worden geblokkeerd.

Privacy

"Het argument van de FSB dat decryptiesleutels niet in strijd zijn met de grondwet klopt niet", zegt de advocaat namens Telegram. "Het is alsof je zegt: 'Ik heb een wachtwoord van je e-mail, maar ik kijk niet in je e-mail, ik heb slechts de mogelijkheid."

In de grondwet staat dat iedereen "het recht heeft tot privacy omtrent correspondentie, telefoongesprekken, post, telegrafische en andere communicatie".

Rusland dreigde vorig jaar om Telegram te blokkeren als het zich niet zou inschrijven bij een register van overheidsdiensten. Dat wilde het bedrijf eerst niet doen, omdat het dan chatbestanden van gebruikers moet delen als daarom wordt gevraagd. Later besloot Telegram het alsnog te doen.