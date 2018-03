Populair schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds speelbaar op smartphones

De variant voor smartphones heet PUBG Mobile en is vanaf nu in de App Store op iOS en de Play Store voor Android te vinden. PUBG Mobile is gratis speelbaar, in tegenstelling tot de versie op pc, die 30 euro kost.

In het spel worden honderd spelers online op een virtueel eiland gedropt. Vervolgens verzamelen ze wapens om anderen uit te schakelen. De speler die het langst weet te overleven, heeft gewonnen.

De mobiele versie komt grotendeels overeen met die van de pc. Wel anders is de besturing. Die is aangepast voor het aanraakscherm. Ook is het mogelijk om automatisch wapens op te pakken en uitbreidingen voor wapens te installeren.

Spelers die al een account van PlayerUnknown's Battlegrounds hebben, kunnen die niet meenemen naar de mobiele versie. PUBG Mobile is speelbaar met een Facebook-account of als gast.

Fortnite

Een week geleden verscheen een mobiele versie van PUBG's grote concurrent Fortnite op iOS. In dat spel blijft uiteindelijk ook één winnaar over van honderd spelers, maar naast schieten is het ook mogelijk om gebouwen te plaatsen en kapot te maken.

Fortnite wist volgens onderzoek van Sensor Tower binnen vier dagen anderhalf miljoen te verdienen. De game van ontwikkelaar Epic is gratis te downloaden, maar bevat in-app-aankopen, zoals nieuwe kleding. Op dit moment is Fortnite alleen speelbaar op iOS via een opvraagbare uitnodiging bij de ontwikkelaar.