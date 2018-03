Kim Dotcom wil Obama laten verklaren in Megaupload-rechtszaak

Obama is deze week op bezoek in Nieuw-Zeeland, waar de zaak speelt. Dotcom eist miljarden dollars van de Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse autoriteiten, omdat zijn bedrijf naar eigen zeggen kapot is gemaakt. Daarnaast is zijn vrijheid al zeven jaar ingeperkt.

Dotcom noemt zijn vervolging "politiek gemotiveerd" en zegt dat zijn arrestatie in 2012 onrechtmatig was. Toen Dotcom werd opgepakt na een inval op zijn landgoed van de FBI en de dienst Megaupload werd gesloten, was Obama president van de Verenigde Staten.

Volgens Dotcom zou Obama de "ware reden" achter de vervolging van de Verenigde Staten weten. Daarom vraagt de internetondernemer of hij wil getuigen. De rechtbank en Obama hebben nog niet op het verzoek gereageerd.

Onder druk

In een statement zegt Dotcom dat de regering van Obama onder druk stond van de filmindustrie. "De overheid moest harder optreden tegen auteursrechtenschending, anders zouden de banden met Hollywood op het spel staan", stelt hij.

"Wij waren het perfecte doelwit: succesvol, bekend en we opereerden van buiten de Verenigde Staten."