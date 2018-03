Huawei werkt aan eigen stemgestuurde assistent voor buiten China

Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving hierover op Android Planet.

Huawei zegt de slimme assistent 'internationaal' beschikbaar te gaan maken. In welke landen de assistent precies beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk. Ook is onbekend welke talen de software bij internationale uitrol gaat ondersteunen.

In thuisland China heeft het bedrijf al een slimme assistent voor smartphones. Het onduidelijk of de internationale assistent voor smartphones, speakers of beide apparaten beschikbaar wordt

Aan Android Planet liet Huawei doorschemeren dat het bedrijf ook werkt aan een eigen slimme speaker. De fabrikant zei binnenkort zijn eerste reeks slimme apparaten voor in huis te lanceren. Om wat voor apparaten het gaat, is niet bekend.

Wanneer Huawei met meer informatie over de slimme assistent komt, kon een woordvoerder nu nog niet zeggen.