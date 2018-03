'Google-medewerkers niet blij met samenwerking Pentagon'

De medewerkers waren diep verontwaardigd toen zij erachter kwamen dat Google software levert waarmee het Pentagon dronebeelden kan analyseren, meldt techblog Gizmodo op basis van anonieme bronnen.

Het bedrijf levert de diensten voor Maven, een project van het Pentagon om enorme hoeveelheden beeldmateriaal te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie.

Naast verontwaardiging riep de samenwerking bij medewerkers van het techbedrijf ook vragen op over de ethische kanten van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Gizmodo dat de samenwerking een proef is. "In dit specifieke project werken we samen met het ministerie van Defensie om openbare zelflerende software in te zetten voor beeldherkenning. De software markeert beelden zodat mensen die vervolgens kunnen beoordelen, en wordt alleen defensief ingezet."

"Uiteraard roept het militaire gebruik van zelflerende algoritmes terechte vragen op. We bespreken dit belangrijke onderwerp intern en met anderen en ontwikkelen beleid en waarborgen voor het gebruik van onze technologie."

Adviesraad Pentagon

Voormalig topman van Googles moederbedrijf Alphabet, Eric Schmidt, is de voorzitter van een adviesraad die bij Project Maven betrokken is.

In november noemde Schmidt het gebruik van kunstmatige intelligentie voor beeldherkenning bij Project Maven nog een klassiek voorbeeld waarin mens en machine samenwerken. Destijds was nog niet bekend dat Google bij het project betrokken was.

Schmidt deed in januari een stap terug als bestuursvoorzitter van Alphabet.