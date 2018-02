Dropbox heeft 11 miljoen betalende gebruikers

Dat blijkt uit de beursaanvraag die het bedrijf vrijdag indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond.

Dropbox zegt in het document dat zijn dienst "ruim 500 miljoen" geregistreerde accounts telt. Dat betekent dat 2,2 procent van het huidige aantal geregistreerde gebruikers op dit moment een betaald account heeft.

In maart 2016 maakte het bedrijf al bekend de grens van 500 miljoen accounts te hebben gepasseerd. In datzelfde jaar heeft Dropbox echter ook veel inactieve gratis accounts verwijderd.

Het bedrijf telt de verwijderde accounts niet mee in zijn berekening van het aantal geregistreerde gebruikers. Om hoeveel verwijderde accounts het gaat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel nieuwe accounts zich in de tussentijd bij de dienst hebben geregistreerd.

Groei betaalde gebruikers

Wel deelde het bedrijf cijfers waaruit de groei van het aantal aantal betalende gebruikers is af te leiden. In 2015 ging het nog om 6,5 miljoen betaalde accounts. In 2016 groeide het bedrijf met ruim 35 procent naar 8,8 miljoen betalende accounts.

De groei naar het huidige aantal van 11 miljoen betaalde gebruikers komt neer op een stijging van 25 procent. Jaarlijks verdient Dropbox ongeveer 110 dollar per betalende gebruiker. Dit cijfer is over de laatste drie jaar stabiel.