Facebook overtreedt Belgische privacywet door volgen niet-gebruikers

Daar heeft de rechtbank in Brussel het sociale medium vrijdagmiddag voor veroordeeld.

Daarmee stelt de rechter de Privacycommissie, de Belgische evenknie van de Autoriteit Persoonsgegevens, in het gelijk.

Facebook moet alle persoonsgegevens die het bedrijf op deze manier verzameld heeft vernietigen. Doet het dat niet, dan krijgt het bedrijf een boete van 250.000 euro per dag, met een maximum van 100 miljoen euro.

Om internetgebruikers op andere websites te volgen, gebruikt Facebook cookies, plug-ins zoals de vind-ik-leukknop en een voor het blote oog onzichtbare pixel.

Facebook zegt tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. ''De cookies en pixels die we gebruiken, zijn standaard in de sector'', zegt het sociale netwerk.

Facebook gebruikt in ieder geval sinds 2012 technologie om internetgebruikers in de gaten te houden, ook als zij geen account op het sociale netwerk hebben.

Langlopend

De Privacycommissie klaagde Facebook in 2015 met succes aan voor het volgen van internetgebruikers die daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Vervolgens oordeelde een hogere rechter in het voordeel van Facebook. Het sociale medium won de zaak omdat de Privacycommissie de rechtszaak pas in 2015 begon.

Bovendien vond het Belgische hof van beroep dat de lagere rechter, die wel in het voordeel van de Privacycommissie oordeelde, niet bevoegd was om in deze zaak een beslissing te maken.

Facebook verzamelt en verwerkt bedrijfsgegevens in Europa via zijn kantoor in Ierland.