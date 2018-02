Apple haalde Telegram uit App Store wegens kinderporno

Dat meldt 9to5mac op basis van een e-mail waarin Apple-topman Phil Schiller reageert op een lezer van de website.

Daarin meldt Schiller dat Apple was geïnformeerd over de aanwezigheid van illegale inhoud binnen de apps van Telegram, waarbij hij specifiek kinderporno noemt.

De apps werden kort erna door de Amerikaanse techgigant offline gehaald. Ruim een dag later keerde Telegram terug in de App Store.

Inhoud verwijderd

Volgens Schiller is de content door Telegram verwijderd en hebben de verantwoordelijke gebruikers een ban gekregen. Daarnaast heeft de ontwikkelaar van de chat-app "meer controles" ingebouwd om de verspreiding van dergelijke content tegen te gaan, zo valt te lezen in de e-mail.

Het is niet duidelijk hoe de inhoud precies via Telegram is verspreid. Met Telegram kunnen gebruikers privégesprekken voeren, maar ook communiceren via openbare groepen.

Versleuteling

Gesprekken via de chat-app zijn niet standaard versleuteld via zogeheten 'end-to-end'-encryptie, een vorm van versleuteling die ervoor zorgt dat de verstuurde berichten enkel door de verzender en ontvanger zijn te lezen. Hierdoor is niet zeker dat de content in een openbare groep is gedeeld.

Schiller meldt enkel dat Apple "het bestaan" van de kinderporno heeft kunnen verifiëren en vervolgens de autoriteiten heeft ingeschakeld.