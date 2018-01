Facebook verbiedt reclame voor cryptomunten

Facebook wil met de maatregel misleidende advertenties uitbannen, schrijft Rob Leathern, Product Management Director van Facebook.

Voorlopig zijn advertenties verboden die "financiële producten en diensten aanprijzen die vaak in verband worden gebracht met misleidende of bedrieglijke praktijken".

Het bedrijf geeft voorbeelden van reclame die voorlopig niet is toegestaan. Zo mag reclame bijvoorbeeld niet zeggen 'steek nu uw pensioengeld in bitcoin!'.

Niet permanent

De beslissing is volgens Facebook niet permanent. De regels worden weer aangepast als Facebook beter is geworden in het signaleren en verwijderen van slechte advertenties.

"We willen dat mensen nieuwe producten en diensten kunnen ontdekken via reclames op Facebook zonder te vrezen voor oplichting of misleiding", aldus Leathern.

De reclame-regels gelden onder meer voor Facebook en Instagram. Facebook staat onder voorwaarden wel advertenties voor bijvoorbeeld leningen toe, maar die mogen alleen aan meerderjarigen worden getoond.