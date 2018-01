HP roept laptops terug om brandgevaar in accu's

Dat maakt het bedrijf op zijn website bekend.

Het programma heeft volgens HP betrekking op batterijen die bij specifieke HP-laptops zijn geleverd. Het gaat onder meer om varianten van de ProBook 65x, ENVY m6, Pavilion x360, HP 11 Notebookcomputers en ZBooks. Getroffen modellen werden wereldwijd verkocht tussen december 2015 en december 2017.

Veel van de batterijen zijn in de laptops ingebouwd, waardoor ze niet door klanten kunnen worden vervangen. Ook zijn ze verkocht als accessoires of ter vervanging geleverd. HP noemt het "extreem belangrijk" om te controleren of accu's van gebruikers in aanmerking komen voor een nieuwe, in verband met brandgevaar.

Controleren

HP heeft een programma op de site beschikbaar gemaakt, waarmee klanten kunnen bekijken of hun laptop is getroffen. Is dat het geval, dan biedt het bedrijf een kosteloze vervanging aan.

Ook maakt HP een 'Batterijveiligheidsmodus' beschikbaar voor laptops met een verkeerde accu. Hiermee wordt de batterij volledig ontladen en kan hij niet meer worden opgeladen tot de modus is uitgeschakeld. De laptop kan vervolgens veilig gebruikt worden door hem op netwerkstroom aan te sluiten.

Een woordvoerder van HP stelt dat weinig laptops zijn getroffen. Het gaat wereldwijd om 0,1 procent van de systemen die in de afgelopen twee jaar zijn verkocht.