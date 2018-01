Samsung-chip klaar voor 3d-gezichtsscanner in telefoons

De Exynos 9810-chip werd door Samsung op zijn website aangekondigd.

De chip is voorzien van deep learning-technologie, gebaseerd op neurale netwerken. De Exynos 9810 maakt hiervan gebruik voor beeld- en gezichtsherkenning.

De chip kan ook 3d-gezichtsscans maken. Daarmee worden niet alleen realistische gezichtsfilters ondersteund, maar moet ook de beveiliging voor gebruikers worden verbeterd. Met een gezichtsscanner zonder 3d kan een telefoon in veel gevallen ontgrendeld worden door er een foto voor te houden. Apple introduceerde eind vorig jaar met de komst van Face ID een 3d-gezichtsscanner in de iPhone X.

Als extra veiligheidsmaatregel biedt de Exynos 9810 een aparte processor om persoonlijke data lokaal op te slaan.

Krachtiger

De chip is volgens Samsung tot veertig procent krachtiger dan de Exynos 8895 die vorig jaar verscheen. Ook is de processor uitgerust met een mobiel modem waarmee downloadsnelheden tot 1,2 Gbps gehaald kunnen worden. In Nederland ligt de maximale snelheid van het 4G-netwerk overigens op zo'n 300 Mbps.

Verder belooft de chip ook snellere en efficiëntere beeldbewerking. Dat resulteert in stabieler beeld tijdens het fotograferen en filmen, stelt Samsung.

Vermoedelijk zal de Samsung Galaxy S9 van de chip worden voorzien. In de Galaxy S8 van vorig jaar was de Exynos 8895 te vinden. De nieuwe Exynos-chip wordt volgende week getoond op de CES-beurs in Las Vegas.

