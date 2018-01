'Oplossing voor beveiligingslek Intel-chips vertraagt computers'

Dat schrijft The Register. Het gaat om Intel-chips die in de afgelopen tien jaar zijn gemaakt. Het probleem treft consumenten-pc's en servers voor zakelijk gebruik.

Details over de kwetsbaarheid in de processoren zijn nog niet uit de doeken gedaan. In november bevestigde Intel al dat er kritieke lekken waren aangetroffen in onder meer de Intel Management Engine.

Oplossingen die benodigd zijn om de kwetsbaarheden te verhelpen, zouden besturingssystemen kunnen vertragen. Tests op Windows en Linux wijzen op vertragingen van vijf tot dertig procent. Over systemen van Apple is niets bekend.

Nieuwe chip

Omdat het om een ontwerpfout in de hardware van Intel gaat, is het probleem niet gemakkelijk op te lossen. Voor de oplossing moet een verandering in het besturingssysteem worden doorgevoerd of moet een nieuwe chip gekocht worden zonder de fout.

Wat precies de gevolgen van de ontwerpfout zijn is niet duidelijk, al zouden programma's toegang kunnen krijgen tot het beveiligde kernelgeheugen van computers. Daar worden onder meer wachtwoorden bewaard.