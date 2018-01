Harry Potter-game van makers Pokémon Go verschijnt tweede helft 2018

Dat zegt Niantic-directeur John Hanke in een interview met de Financial Times.

Net als Pokémon Go speelt ook Wizards Unite zich af in de echte wereld. Spelers gaan naar buiten om spreuken te leren en vijanden te verslaan. Daarbij wordt de cameralens gebruikt om dingen uit het spel in de omgeving te plaatsen via augmented reality.

Hanke noemt het gemakkelijk om magie aan de echte wereld toe te voegen. "De tovenaarswereld van Harry Potter speelt zich al in de bekende wereld af", zegt hij. "Het zou veel lastiger zijn om een overtuigende Star Wars-game in augmented reality te maken."

Er is nog veel onduidelijk over Harry Potter: Wizards Unite. Zo zijn er nauwelijks beelden getoond en is nog niet precies bekend wat spelers te doen krijgen.

Pokémon Go

Aan Pokémon Go worden steeds nieuwe functies toegevoegd. In december kwam er ondersteuning voor ARkit van Apple, waarmee augmented reality beter in de app is verwerkt. "We hadden dit vanaf het begin al willen ondersteunen", zegt Hanke. "Maar we kregen het niet overtuigend genoeg in de app."