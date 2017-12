'Google moet gebruiker meer duidelijkheid geven over bewaren zoekgegevens'

Dat oordeel heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie geveld in een zaak die was aangespannen door advocaat Otto Volgenant. Hij ergerde zich er naar eigen zeggen aan dat Google ''beloftes doet over privacy die ze vervolgens niet waarmaakt''.

Steen des aanstoots was een advertentie van het bedrijf van eerder dit jaar. ''Uw gegevens, u beslist'', stelde Google. Om gebruikers te wijzen op hun privacy-instellingen, stond een schuif afgebeeld. Op een plaatje stond die 'aan', vergezeld van de tekst: ''Onthoud wat ik zoek op internet.'' Op de volgende afbeelding stond de schuif 'uit', met daarbij de tekst: ''Dat heb ik nu uitgezet.''

In werkelijkheid verzamelt Google bij de tweede instelling nog steeds gebruikersgegevens. Het enige wat verandert is dat Google de zoekopdrachten niet meer koppelt aan de account van de gebruiker. Eerdere zoekopdrachten worden daardoor niet meer gebruikt om sneller, betere resultaten te tonen. Maar Google blijft wel informatie vergaren om ''statistische trends te onderzoeken, tikfouten te voorkomen en haar diensten te optimaliseren''.

Reclamecode

Volgens het college dat de zaak in hoger beroep beoordeelde, is de advertentie hierover niet duidelijk genoeg en daarom in strijd met de reclamecode. Praktisch gevolg van de uitspraak is dat media de advertentie niet meer zullen plaatsen.

"Deze advertentie was onderdeel van een grotere campagne om meer bekendheid te verkrijgen voor de privacy-instellingen die we bieden", reageert Google op de uitspraak. "We denken dat het waardevol is om consumenten te wijzen op de verschillende opties die voor hun beschikbaar zijn. We hebben zojuist de uitspraak van de de Reclame Code Commissie ontvangen en zullen hun feedback zorgvuldig bestuderen. "