'Rusland zaaide verwarring op social media tijdens Britse aanslagen'

Onderzoekers van de universiteit van Cardiff ontdekten zeker 47 accounts die actief waren na de aanslagen op Westminster Bridge, de Manchester Arena, London Bridge en Finsbury Park. Acht accounts waren vooral actief met 475 tweets over de vier aanslagen, die meer dan 153.000 keer werden gedeeld.

De accounts probeerden verschillende standpunten in het publieke debat over terreur uit te vergroten, stellen de onderzoekers, die hun zorgen uitten over de manier waarop een derde partij probeert terrorisme uit te buiten.

"Na de aanslagen van 2017 werden platforms als Twitter en Facebook gebruikt om geruchten, nepnieuws en complottheorieën te verspreiden om het effect en de schade van de incidenten te vergroten'', citeert de krant The Guardian uit het onderzoek.

"Uit het bewijs lijkt naar voren te komen dat het gaat om een systematische, strategische, politieke communicatiecampagne gericht op het Verenigd Koninkrijk en bedoeld om de publieke schade van terreuraanslagen te vergroten.''

Op Westminster Bridge kwamen vijf mensen om het leven toen een auto op voetgangers inreed. Een bomaanslag in de Manchester Arena na een concert van Ariana Grande kostte het leven aan 23 mensen. Ook op London Bridge reed een voertuig op voetgangers in en de drie inzittenden renden daarna Borough Market in en staken mensen neer. Acht mensen kwamen om, net zoveel als toen een auto mensen in Finsbury Park aanreed.

Nepnieuws

Inmiddels wordt er vanuit meerdere landen onderzoek gedaan naar de vermeende beïnvloedingscampagnes van Rusland op social media. Het land zou met nepnieuws en aangemaakte accounts proberen invloed uit te oefenen in andere landen.

Rusland wordt onder andere verdacht van een beïnvloeidingscampagne tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Critici denken dat het land probeerde om presidentskandidaat Hilary Clinton in een kwaad daglicht te plaatsen.

Volgens Facebook besteedde Rusland een dollar aan Britse advertenties tijdens het Brexit-referendum.