Nederlanders googelden veel naar Anne Faber en Stemwijzer in 2017

De 25-jarige Utrechtse raakte eind september vermist tijdens een fietstocht. Ze werd na bijna twee weken zoeken vermoord teruggevonden in een natuurgebied van Zeewolde.

Andere veel gezochte onderwerpen waren de Stemwijzer (vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer), Patricia Paay (vanwege een uitgelekt seksfilmpje) en Abdelhak Nouri (de Ajacied die een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd en onherstelbaar hersenletsel opliep).

Google heeft woensdag zijn jaaroverzicht gepresenteerd. Het gaat om een lijst van 'trending' onderwerpen, dus zoekopdrachten die veel vaker werden gebruikt dan in eerdere jaren. Google keek niet puur naar aantallen. Daardoor staan zoektermen die ook vorig jaar veel voorkwamen, zoals Donald Trump en Zwarte Piet, niet op de ranglijst van 2017.

Bitcoins

Nederlanders gebruikten Google in 2017 ook veel om te leren waar Pasen en Pinksteren vandaan komen, hoe bitcoins werken en wat fipronil is. De belangrijkste topsporter was Formule 1-coureur Max Verstappen, Ajax was de meest gegoogelde club in de Eredivisie. De meest opgezochte politici waren PVV-leider Geert Wilders en premier Mark Rutte.

Van de overleden prominenten werd de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan het meest gegoogeld. Ook over de overleden zangers Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave) en Chester Bennington (Linkin Park) wilden Nederlanders veel weten.

Wereldwijd was orkaan Irma het meestgezochte onderwerp, voor de iPhone 8 en iPhone X. De Amerikaanse tv-presentator Matt Lauer, die werd ontslagen na aantijgingen van aanranding, was de meest gegoogelde persoon. In de top vijf staan nog twee mannen die worden beschuldigd van seksueel wangedrag: Harvey Weinstein en Kevin Spacey.