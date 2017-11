Maker Pokemon Go krijgt investering van 200 miljoen dollar

Dat schrijft de Wall Street Journal na bevestiging van Niantic-directeur John Hanke.

Hanke zei dat het geld "nieuwe strategische mogelijkheden" voor het bedrijf biedt. Het bedrag wordt onder meer gestoken in de "ontwikkeling van augmented reality-toepassingen op lange termijn". Precieze plannen zijn daarbij niet bekendgemaakt.

Harry Potter

De investeringsronde volgt enkele weken nadat de ontwikkelaar zijn nieuwe mobiele game Harry Potter: Wizards Unite aankondigde. Dit spel wordt de opvolger van Pokémon Go en speelt zich eveneens af in de echte wereld.

Wizards Unite wordt samen met Warner Bros. gemaakt. Over het spel is nog weinig duidelijk. Spelers zullen daadwerkelijk naar buiten moeten om magische objecten in de omgeving te vinden. Ook kunnen virtuele vijanden met toverspreuken worden verslagen.

Niantic veroorzaakte in 2016 een rage met Pokémon Go. Zeven maanden nadat die game verscheen, had de app een miljard dollar aan omzet opgebracht.