Hackers stalen 1,7 miljoen inloggegevens van Imgur in 2014

Dat schrijven beheerders van Imgur in een blogpost op de website.

Imgur werd donderdag ingelicht over de hack door beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van de website Have I Been Pwned. Een dag later stelde Imgur de wachtwoorden van getroffen accounts opnieuw in en brachten beheerders de gebruikers op de hoogte.

Volgens Imgur zijn er e-mailadressen en wachtwoorden buitgemaakt van 1,7 miljoen gebruikers. Persoonlijke informatie zou niet zijn gelekt, omdat de site "nooit vraagt om echte namen, adressen of telefoonnummers".

Geraden

Hoe de hack precies heeft kunnen plaatsvinden, wordt nog onderzocht. Vermoedelijk werden de gegevens gestolen door een zogeheten 'brute force'-aanval. Daarbij voert de aanvaller zoveel mogelijk wachtwoorden in, om uiteindelijk de juiste te raden.

Wel laat Imgur weten dat de beveiliging sinds 2014 flink is opgeschroefd. Zo is inmiddels een verbeterde versleuteling van wachtwoorden doorgevoerd.