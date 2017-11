'Samsung onthult Galaxy S9 en S9 Plus in januari'

Dat schrijft de doorgaans goed geïnformeerde Evan Blass op VentureBeat.

Blass stelt op basis van een anonieme bron dat de Samsung Galaxy S9 en de grotere Galaxy S9 Plus in januari worden getoond. Het zou gaan om een relatief kleine update, waarbij het ontwerp van de toestellen grotendeels gelijk blijft aan die van de Galaxy S8 en S8 Plus.

Wel verschuift de vingerafdrukscanner naar onder de camera. Gebruikers klagen bij de huidige modellen dat de scanner op een onlogische positie is verwerkt. Op de S8 is de vingerafdrukscanner naast de camera geplaatst, op een wat lastig bereikbare plek.

Zo krijgt de Galaxy S9 naar verwachting een 5,8 inch display en de S9 Plus een 6,2 inch scherm. Net als bij hun voorgangers loopt het scherm door in de schermranden. Beide toestellen zouden 64GB opslagruimte en stereospeakers krijgen en behouden de koptelefoonaansluiting.

Verschillen

De S9 Plus krijgt volgens de bron van VentureBeat niet alleen een groter scherm, maar ook meer werkgeheugen, namelijk 6GB tegenover 4GB in het kleinere toestel. De Plusversie zou als enige een dubbele camera op de achterkant hebben. De Galaxy Note 8 die eerder dit jaar uitkwam, had overigens ook al een dubbele camera.