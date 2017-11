Facebook wijst gebruikers op volgen van Russische propaganda-pagina's

Dat heeft Facebook bekendgemaakt, schrijft onder meer Recode. Het bedrijf wil Amerikaanse gebruikers tonen welke nep-pagina's van Russen zij volgden. Deze accounts waren bedoeld om sociale en politieke verdeeldheid te zaaien.

Een speciale pagina in het 'Helpcentrum' van Facebook moet inzicht bieden. Daarop verschijnen de Facebookpagina's en Instagram-accounts "die zijn aangemaakt door het Internet Research Agency". De nep-accounts en pagina's zijn inmiddels offline gehaald en gedeeld met het Amerikaanse Congres.

Het Internet Research Agency is een instituut dat aan de Russische overheid wordt gelinkt. Met ingehuurde 'trollen' zou Rusland hebben geprobeerd boodschappen te verspreiden om de verdeling in de VS te benadrukken. Het doel hiervan was het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Bescherming

Volgens Facebook is het nieuwe portaal "onderdeel van onze aanpak om onze platforms en gebruikers te beschermen tegen kwaadwillenden die onze democratie proberen te ondermijnen". Het bedrijf kondigde eerder al aan transparanter te worden over Russische inmenging op Facebook.