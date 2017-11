'Opvolger van kleinere iPhone SE verschijnt begin 2018'

Dat schrijft het Chinese Economic Daily News, dat vaker kloppende berichtgeving over nieuwe Apple-producten naar buiten bracht.

De iPhone SE 2 vervangt de huidige iPhone SE. Dit toestel is met een 4-inch scherm kleiner dan bijvoorbeeld de iPhone 7 en iPhone 8, die beiden een 4,7-inch display hebben. Ook kost de iPhone SE beduidend minder geld.

Prijzen voor het kleinere toestel starten vanaf 419 euro. Volgens het gerucht wordt de iPhone SE 2 dus wel iets duurder als hij volgend jaar op de markt komt.

Over de vermeende telefoon is verder weinig bekend. Zo is niet duidelijk of de vorm van het toestel verandert. De huidige iPhone SE heeft hetzelfde ontwerp als de iPhone 5S uit 2013.

iPhone SE

De iPhone SE werd in 2016 uitgebracht. Dit jaar kreeg de telefoon nog een kleine update, waarbij opslagruimte werd uitgebreid. De goedkoopste iPhone SE heeft nu 32GB opslag in plaats van 16GB. De duurdere variant van 529 euro biedt 128GB in plaats van 64GB opslag.