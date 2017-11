'Russische hackers vielen Britse media afgelopen jaar meermaals aan'

Dat zegt Ciaran Martin, hoofd van het National Cyber Security Centre (NSCS), tijdens een evenement dat door de Britse krant de Times werd georganiseerd.

Volgens Martin is "Russische inmenging" het afgelopen jaar verschillende keren herkend. Het Kremlin zou "het internationale systeem willen ondermijnen" en dat is "reden voor bezorgdheid". Onduidelijk is om welke aanvallen het precies gaat en hoe het Verenigd Koninkrijk de hackers heeft achterhaald.

Afgelopen maandag sprak de Britse premier Theresa May de Russische overheid nog rechtstreeks aan. "We weten waar jullie mee bezig zijn", zei ze. "En het gaat jullie niet lukken."

Brexit

De Times publiceerde ook informatie over hoe Rusland in 2016 Twitter gebruikt zou hebben om het Brexit-referendum te beïnvloeden. In het rapport staat dat destijds ruim 156.000 accounts uit Rusland, waarvan de meeste geautomatiseerde bots waren, de hashtag #Brexit gebruikten. Daarvan waren de meeste berichten voor Brexit. Een minderheid was tegen.

Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh identificeerden 419 accounts van de Russische Internet Research Agency (IRA) die geprobeerd zouden hebben om de Britse politiek te beïnvloeden.