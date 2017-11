Kickstarter onthult donatieplatform met abonnementsmodel voor makers

Drip werkt anders dan Kickstarter, omdat gebruikers een abonnement afsluiten bij een maker.

Op Drip ondersteunen gebruikers hun favoriete makers met een maandelijkse bijdrage. De bedragen verschillen. Doorgaans krijgt een donateur meer terug voor een hoger bedrag. Zo is vijf dollar per maand bijvoorbeeld goed voor een kijkje achter de schermen bij een kunstenaar, maar krijgen gebruikers voor 10 dollar per maand exclusieve spullen thuisgestuurd.

Op Kickstarter betalen mensen eenmalig voor een project. Daarna wachten ze tot de bestelling klaar is en afgeleverd wordt. De maker stelt vooraf een streefbedrag in en heeft vervolgens een bepaalde periode de tijd om het benodigde bedrag bijeen te verzamelen.

Drip is een directe concurrent voor al bestaande platforms om makers maandelijks te steunen, zoals het populaire Patreon. Kickstarter hoopt op een wisselwerking tussen al bestaande leden en makers op Kickstarter en het nieuwe platform.

Bèta

Op dit moment is Drip nog in bètaversie en nieuwe leden zijn welkom op basis van uitnodigingen. Er zijn nu 61 makers gekozen, waaronder schrijvers, kunstenaars en illustratoren. Begin 2018 opent het platform voor een breder publiek.

Kickstarter kocht de dienst Drip in maart 2016. Drip was toen een muziekdienst voor zelfstandige artiesten en labels, waarmee muzikanten in contact konden komen met fans.