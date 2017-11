Gebruikers melden groene lijn in display van iPhone X

Het gaat om enkele tientallen mensen die foto's van de groene lijn in hun iPhone X-scherm hebben gedeeld. Dat gebeurde onder meer op Apple-fora, Twitter en Reddit.

De gebruikers stellen dat de lijn niet direct te zien was. Na een aantal dagen kwam er een opvallende streep in beeld, vaak aan de linker- of rechterkant op het scherm. Een deel van de getroffen gebruikers zegt dat herstarten of resetten niet hielp om de lijn weg te krijgen.

De oorzaak van het probleem is niet bekend. Ook de omvang is nog niet duidelijk. Meldingen komen uit verschillende landen en blijven niet beperkt tot één iPhone X-model. Apple heeft nog niet gereageerd.

Kou

Er is naast de groene lijn nog een probleem met het OLED-scherm van de iPhone X. Bij lage temperaturen reageert het scherm tijdelijk niet, erkende een woordvoerder van Apple vrijdag. "Na een paar seconden werkt het scherm weer", luidde het statement. "We lossen dit in een toekomstige software-update op."