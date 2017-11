'Nieuwe iPad krijgt gezichtsherkenning en stapt af van homeknop'

Dat schrijft het doorgaans goed ingelichte Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De nieuwe iPad zou mogelijk eind 2018 verschijnen. Enkele functies en ontwerpkeuzes van de iPhone X zouden worden doorgevoerd in de verbeterde tablet. Tenminste één van de nieuwe iPads krijgt volgens de bronnen Face ID, de gezichtsherkenning van Apple. Daarmee verdwijnt waarschijnlijk de homeknop van de iPad met vingerafdrukscanner.

Door de homeknop te verwijderen, blijft er meer ruimte in het ontwerp over voor een groter scherm. De nieuwe versie van de iPad krijgt volgens Bloomberg hoogstwaarschijnlijk geen OLED-scherm. Samsung zou deze schermen voor Apple kunnen maken, maar hiervoor is naar verluidt te weinig geld en productiecapaciteit beschikbaar.

iPhone X

De iPhone X heeft wel een OLED-display, wat diepere zwartwaarden en hogere contrasten toont. De telefoon heeft verder een opvallende uitsnede aan de bovenkant van het scherm. Daarin is het Face ID-camerasysteem verwerkt. Niet duidelijk is of de iPad eveneens zo'n soort hap uit het scherm krijgt voor de gezichtsscanner.