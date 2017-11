Facebook brengt pollfunctie uit met ondersteuning voor gifjes

De functie werd vandaag door Facebook uitgebracht en komt beschikbaar voor alle gebruikers.

Op de webversie en in Android- en iOS-apps van Facebook kunnen gebruikers peilingen plaatsen, waarop vrienden vervolgens kunnen stemmen. De polls bestaan op dit moment uit maximaal twee antwoorden. Naast teksten zijn er ook plaatjes en gifjes aan toe te voegen.

Een poll kan worden ingesteld via het vak voor statusupdates. Onder het tekstvak staat de nieuwe 'Poll'-functie. Er is aan de vraag geen tekenlimiet, maar antwoorden moeten binnen 25 tekens passen. Gebruikers stellen zelf in hoe lang de peiling geopend mag zijn, variërend van een dag tot 'voor altijd'.

Facebook experimenteerde al eerder met peilingen. Zo was een variant van de mogelijkheid beschikbaar in groepen en evenementen voor leden en aanwezigen.

Instagram, ook een app van Facebook, ondersteunt sinds een maand de optie om een poll toe te voegen aan een video of foto. De optie is toegevoegd als sticker in de Stories-functie. Gebruikers kunnen 24 uur op de poll stemmen, daarna verdwijnt hij automatisch.