'VS overweegt aanklacht tegen zes Russische staatshackers'

De Democraten werden vorig jaar gehackt, waarna e-mails van leidinggevenden op straat kwamen te liggen. Die speelden vervolgens een grote rol in de presidentsstrijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton.

Volgens bronnen van de Wall Street Journal heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie inmiddels minstens zes Russen in beeld die de hack zouden hebben uitgevoerd. Mogelijk worden ze volgend jaar formeel aangeklaagd, al zou daar nog over worden gediscussieerd.

Het is onwaarschijnlijk dat de Russische hackers ook daadwerkelijk door de VS zouden kunnen worden gearresteerd. Wel zou het na een officiële aanklacht moeilijk worden voor de hackers om nog buiten Rusland te reizen.

In 2014 klaagde de VS officieel vijf Chinese staatshackers aan, na aanvallen op Amerikaanse bedrijven. De Chinese overheid ontkent achter de cyberaanvallen te zitten. De vijf Chinese staatsburgers bevinden zich vermoedelijk nog in het land.

Sancties

De hack van de Democraten was een belangrijk onderdeel van de beïnvloedingscampagne die Rusland uitvoerde in aanloop naar de verkiezingen, oordeelden verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten eerder. Tegen verschillende medewerkers van Russische inlichtingendiensten werden al sancties opgelegd.

Momenteel wordt onderzocht of de campagne van Trump ook heeft samengewerkt met de Russen. Dat heeft Trump altijd ontkend. Eerder deze week werd bekend dat de eerste arrestaties zijn verricht in het onderzoek. Eén voormalig medewerker van Trump bekende dat hij tegen de FBI heeft gelogen over zijn contacten met Rusland.

Via Twitter noemde Trump de Russische hack van de Democraten eerder een "hoax". De Amerikaanse opsporings- en inlichtingendiensten staan echter achter hun conclusie dat Rusland achter de hack zat.