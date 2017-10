Apple ontslaat techneut na iPhone X-video van dochter

Dat maakt de dochter, Brooke Amelia Peterson, bekend in een video op haar YouTube-kanaal.

Nadat Peterson haar video met iPhone X-beelden afgelopen week online zette, werd hij als een lopend vuurtje gedeeld en overgenomen door Amerikaanse websites. In de video waren enkele nieuwe functies te zien. Omdat het om een intern model ging, had gevoelige informatie kunnen uitlekken.

Toen Apple er lucht van kreeg, vroeg het bedrijf aan Peterson om de video te verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd, maar de video cirkelt nog steeds rond op andere plekken.

Regels

In een nieuw filmpje vertelt Peterson dat haar vader is ontslagen bij Apple. Het bedrijf heeft in zijn regels voor werknemers vermeld dat producten die nog niet zijn uitgebracht, niet op beeld verspreid mogen worden. Daarnaast was Peterson in overtreding door zonder toestemming op grondgebied van Apple te filmen.

"Uiteindelijk maakt het niet uit of je een goed persoon bent", zegt Peterson. "Als je de regels overtreedt bij Apple wordt dat niet getolereerd."