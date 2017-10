Thuiskopieheffing vanaf 2018 ook op usb-sticks en wearables

Dat heeft de overheid eerder deze week bekendgemaakt. De tarieven zijn bepaald door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). De heffing is een compensatie voor het maken van een kopie van een film of album voor privégebruik.

Aan de lijst van apparaten waarover thuiskopieheffing wordt gerekend, zijn usb-sticks en wearables met opslagmogelijkheid toegevoegd. Voor usb-sticks geldt een heffing van 60 eurocent per stuk, voor wearables is dat een bedrag van 1,20 euro per stuk.

Volgens de SOTN blijkt uit het onderzoek 'Privékopiëren editie 2017' van Kantar Public dat er "een substantieel aantal thuiskopieplichtige werken wordt opgeslagen op usb-sticks". Op wearables zou voornamelijk muziek worden gezet.

Cd en dvd

Uit het Kantar-onderzoek blijkt verder dat het aantal thuiskopieën in de periode van 2014 tot en met 2017 is gedaald. Consumentengebruik van blanco cd's en dvd's is sterk teruggelopen en loopt naar verwachting nog verder terug. De overheid stopt daarom met thuiskopieheffing voor deze dragers.

De overheid vindt dat er een vergoeding zou moeten zijn voor opslag in de cloud. Het aantal thuiskopieplichtige werken wordt in toenemende mate in de cloud opgeslagen. De heffing hiervoor is doorberekend in de vergoeding voor producten die hier meestal voor worden gebruikt. Hoewel de heffingskosten voor pc, laptops en tablets dalen, stijgt de vergoeding voor smartphones.

Thuiskopieheffingtarieven oud/nieuw PC / Laptop / Server €3,50 / €2,60 Tablet €3,50 / €2,60 Smartphone €3,50 / €4,70 Portable audio- / videospeler €1,40 / €1,20 Settopbox met harde schijf €3,50 / €3,80 E-reader €0,70 / €0,80 HDD / SSD €0,70 / €0,60 Cd / Dvd €0,02 / X Usb-stick X / €0,60 Wearables met opslag X / €1,20