'Facebook en Google hielpen anti-moslimadvertenties verspreiden'

Het gaat om advertenties van de conservatieve non-profitorganisatie Secure America Now en het reclamebureau Harris Media, schrijft Bloomberg op basis van meerdere bronnen.

De advertenties waren gericht op 'swing states' in de Verenigde Staten, waar geen duidelijke voorkeur is voor de presidentskandidaten. In de reclames kwamen berichten tegen moslims en vluchtelingen aan bod, ook werden Democratische kandidaten gelinkt aan terroristen.

Werknemers van Google en Facebook zouden samengewerkt hebben met betrokken adverteerders. Op die manier kwamen reclames terecht bij het bedoelde publiek. Met de afspraken zouden miljoenen aan advertentie-inkomsten voor de techbedrijven zijn gemoeid.

Rusland

Naar Google en Facebook loopt een onderzoek naar mogelijk Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen. Een Russische organisatie zou verdeeldheid onder kiezers hebben gezaaid door advertenties in te kopen. Die werden waarschijnlijk door algoritmes van de platformen toegelaten.

Veel van de advertenties zijn later alsnog verwijderd, toen aan het licht kwam dat ze in strijd zijn met de richtlijnen van de techbedrijven. De invloed van de advertenties is niet bekend.

Nepnieuws

Via het advertentieplatform AdWords van Google komt reclame niet altijd op de goede plek terecht. Uit berichtgeving van The New York Times blijkt dat advertenties met nepnieuws via de algoritmes van Google zelfs terechtkomen op websites van factcheckers.

Dit soort advertenties wordt volgens een statement van Google aangepakt als ze ontdekt worden. Daarnaast kunnen uitgevers zelf bepaalde reclame en adverteerders blokkeren.