Oculus presenteert zelfstandige VR-bril van 199 dollar

Dat maakte Facebook-directeur Mark Zuckerberg woensdag bekend tijdens het Oculus Connect-evenement.

De nieuwe headset heet Oculus Go en gaat 199 dollar kosten. Een europrijs is nog niet bekend. Vanaf begin volgend jaar is de nieuwe VR-bril te koop.

De Oculus Go is bedoeld voor een groot publiek. Zuckerberg zei uiteindelijk een miljard mensen toegang te willen bieden tot virtualreality. De Oculus Go is bedoeld als instapmodel, die niet gekoppeld hoeft te worden aan een smartphone of krachtige computer.

De bril maakt gebruik van zogeheten 'spatial audio', waarmee verschillen in diepte, afstand en volume te horen zijn. Het werkt zonder koptelefoon. Het display heeft een resolutie van 2560 bij 1440 pixels.

Santa Cruz

Naast een nieuwe bril werd ook een prototype van de Santa Cruz-headset met controllers getoond. Het gaat daarbij om nieuwe controllers, waarmee je jouw handen in virtualreality kunt zien. De accessoires en positie ervan worden geregistreerd door sensoren in de bril. Santa Cruz komt in 2018 beschikbaar.

Er werd tijdens de presentatie ook software getoond, waaronder Oculus Venues. Dat is een virtuele omgeving die volgend jaar verschijnt, waarin mensen live concerten, sporten of filmpremières kunnen bezoeken.