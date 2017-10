Eerste indruk: Nieuwe Pixel-telefoons onderscheiden zich met software

Bijna alle smartphones - ook in de lagere prijsklassen - hebben tegenwoordig een behoorlijk goed scherm, redelijk snelle chip en fatsoenlijke behuizing. De dagen van telefoons met pixelige schermen, wazige camera's en klepperende plastic achterkantjes zijn achter ons.

Toch heeft een aantal fabrikanten, waaronder Samsung en LG, dit jaar weten te imponeren met nagenoeg randloze schermen. Voor Google lijkt de hardwarerace van zijn Android-partners en hardware-concurrenten minder interessant te zijn.

De Pixel 2 XL heeft weliswaar ook een scherm met vrij dunne randen, waarvan het glas aan de randen zelfs een miniem beetje gebogen is, maar de Pixel 2 houdt het bij 'ouderwets' dikke bezels.

Aan de achterkant hebben de twee smartphones net als vorig jaar een combinatie van mat aluminium en glanzend glas. Het metaal is behoorlijk stroef, waardoor de smartphones stevig in de hand liggen. Maar uiteindelijk zien ze er toch gewoon een beetje uit zoals elke andere moderne smartphone.

Software

Google lijkt dan ook te hopen dat consumenten verder kijken dan het uiterlijk. Het bedrijf wil vooral indruk maken met zijn slimme software, zoals de stemassistent en herkenningsfuncties in de camera.

Onlangs kocht het bedrijf een deel van smartphonemaker HTC, en dat is direct te merken; de Pixel 2 en 2 XL zijn net als de recentste smartphone van het Taiwanese bedrijf voorzien van knijpbediening. Knijp je in de zijkanten van de telefoon, dan wordt automatisch de Assistant geactiveerd om stemopdrachten te behandelen.

Dat is handig gevonden, en zorgt ervoor dat je de assistent snel kan activeren zonder de telefoon te ontgrendelen. Je zou zelfs met de Assistant kunnen praten terwijl de telefoon nog in je broekzak zit.

Camera

De camera van de Pixel 2 en 2 XL lijkt opnieuw indrukwekkend te zijn. In tegenstelling tot veel concurrenten is er geen dubbele lens aanwezig, waardoor je bijvoorbeeld niet kunt kiezen tussen groothoek- en telefotokiekjes.

Wel biedt Google net als smartphonemakers als Apple en Huawei een portretmodus aan, waarbij de achtergrond onscherp wordt gemaakt. Dit gebeurt geheel softwarematig door de algoritmes van Google, die behoorlijk goed lijken te werken.

Enkele testfoto's zagen er perfect uit, al bleek de vorm van mijn bril tijdens één testfoto te ingewikkeld om correct uit te snijden. Er valt dus nog wat te halen voor de verwerkingssoftware van Google.

De Pixel-smartphones zijn de eerste telefoons die gebruik kunnen maken van de slimme Lens-software van Google. Wie een foto maakt, kan met een druk op de knop in de foto-app informatie opvragen over het gemaakte beeld. Onder meer gebouwen, albumhoezen en teksten worden dan herkend.

Tijdens een beperkte demo werkte dat al goed, al valt nog te bezien of de Lens-software zijn herkenning ook zo goed uitvoert bij slecht licht of als objecten niet helemaal scherp worden vastgelegd. Uit eerdere fotoherkenningsinitiatieven van Google - waaronder in de app Photos - is al wel gebleken dat het bedrijf voorloopt op dit gebied.

Bewegend beeld

Op de nieuwe Pixels introduceert Google ook een regelrechte kopie van de Live Photos van Apple. Voor- en nadat een foto wordt gemaakt worden enkele extra beelden vastgelegd, die worden gecombineerd tot een kort bewegend beeld. Dat kan soms leuke effecten opleveren, weten iPhone-gebruikers al sinds 2015.

De kwaliteit van foto's lijkt goed te zijn. Volgens Google wordt nu een f/1.8-diafragma gebruikt om meer licht binnen te laten, en is een nieuw systeem verantwoordelijk voor een snellere autofocus.

Ook hier lijkt de software van Google weer een hoofdrol te spelen. Het bedrijf vertrouwt op cameracomponenten van producenten als Sony die ook door andere smartphonemakers worden gebruikt. De beeldverwerkingssoftware van Google lijkt echter bij de top van de markt te horen.

Nog een laatste voordeel van de Pixel-telefoons: software-updates verschijnen altijd direct en Google garandeert dat dat minstens drie jaar lang zo blijft. Dat geldt ook voor de broodnodige beveiligingsupdates die bij veel oudere Android-telefoons vaak achterwege blijven.

Nederland

De Pixel 2 en Pixel 2 XL komen voorlopig niet naar Nederland, omdat de stemassistent Assistant nog niet in het Nederlands beschikbaar is. Dat is jammer, want de telefoons zouden een verrijking voor de Nederlandse smartphonemarkt kunnen betekenen. Veel Android-telefoons lijken erg op elkaar, maar met zijn software doet Google op sommige vlakken echt iets nieuws.

Mensen die alsnog een Pixel 2 of 2 XL willen kopen (à 799 of 939 euro) kunnen uitwijken naar Duitse winkels. Daar liggen de telefoons vanaf volgende maand in de winkels.