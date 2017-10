Sonos presenteert nieuwe luidspreker met stembediening

De Sonos One-speaker lijkt qua ontwerp veel op de bestaande Play:1, maar met een ring op de bovenkant. In het apparaat zijn zes microfoons geplaatst om spraak te herkennen. Dat gaat aanvankelijk via Alexa van Amazon. Volgend jaar wordt Google Assistant toegevoegd.

Als de microfoon actief is, brandt er een lampje bij het microfoon-icoon. Gebruikers kunnen de microfoon uitschakelen, zodat de luidspreker niet meeluistert. Volgens Sonos is dit toegevoegd om de privacy van gebruikers te waarborgen.

De Sonos One verschijnt op 24 oktober in Nederland voor 229 euro. Stembediening werkt nog niet in het Nederlands op de luidspreker.

AirPlay 2

Bestaande Sonos-apps gaan ook met Alexa werken, als gebruikers een gekoppelde Amazon Echo-speaker of Echo Dot hebben. Sonos kondigde aan dat de functie tot volgend jaar in publieke bèta is.

Verder wordt ook Apple's AirPlay 2 toegevoegd aan Sonos-speakers. Gebruikers met een iPhone of iPad kunnen dan muziek of geluid van video's via de luidspreker van Sonos afspelen. De update komt op een nog onbekende datum volgend jaar beschikbaar.