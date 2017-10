Amsterdamse game Horizon Zero Dawn wint Gouden Kalf

Horizon Zero Dawn van de Amsterdamse studio Guerrilla Games won vrijdagavond een Gouden Kalf in de Stadsschouwburg in Utrecht.

De categorie "Beste Interactive" bestaat sinds afgelopen jaar, maar het is voor het eerst dat games meedingen naar een Gouden Kalf. Naast Horizon Zero Dawn was ook het zoekspel Hidden Folks genomineerd.

In het openwereldspel Horizon Zero Dawn kruipen spelers in de huid van de jonge jager Aloy. Zij verkent een post-apocalyptische wereld waarin machines heersen. In de game zit zo'n tien uur aan geanimeerde filmpjes die het verhaal vertellen.

Naast de games waren ook verschillende virtualreality-films en webdocumentaires genomineerd. De Gouden Kalveren worden jaarlijks uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.