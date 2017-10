Facebook test gezichtsherkenning voor accountherstel

Dat schrijft TechCrunch. De techniek zou met name van pas komen als gebruikers geen sms-code voor tweestapsverificatie kunnen ontvangen of als ze toegang tot hun e-mail verliezen.

Facebook bevestigt deze functie te testen. Volgens het platform is de techniek optioneel te gebruiken en is het alleen beschikbaar op apparaten waarop je al eens hebt ingelogd. Facebook zegt dat het "een nieuwe manier is waarmee gebruikers hun identiteit kunnen bevestigen".

Tijdens de proef wordt bekeken of de functie bruikbaar is voor gebruikers. Ook onderzoekt Facebook of het veilig genoeg is. Wanneer en of het sociale netwerk de gezichtsherkenning naar meer gebruikers uitrolt, is niet bekend.