Review: iPhone 8 is vooral conservatief

De nieuwe iPhones zien er van de voorkant niet heel anders uit dan hun voorgangers. Het scherm wordt nog steeds omhuld door dezelfde randen aan de boven- en onderkant, die vergeleken met concurrerende toestellen vrij dik zijn. Onderop zit de Touch ID-vingerafdrukscanner om de telefoon mee te ontgrendelen.

Bekijk de telefoon van de achterkant en de verschillen worden duidelijker. Apple heeft het aluminium ontwerp van voorgaande telefoons omgeruild voor een glazen alternatief. Een vereiste, omdat de iPhone 8 ondersteuning biedt voor draadloos opladen. De telefoon wordt automatisch van stroom voorzien als je hem op een ondersteunde Qi-laadplaat legt.

Door het Qi-protocol te ondersteunen, werkt de iPhone met de meeste gangbare draadloze oplaadstations. De fysieke aansluitpoort onderop het toestel is minder flexibel: die gebruikt nog steeds Apples eigen Lightning-standaard, in plaats van USB-C zoals in veel andere moderne smartphones. De koptelefoonaansluiting ontbreekt ook nog steeds.

Scherm

De iPhone 8 heeft een scherm van 4,7 inch groot, terwijl het Plus-model een display van 5,5 inch heeft. Omdat de toestellen ook vrij forse schermranden hebben, voelt vooral de 8 Plus hierdoor wat lomp aan. Het scherm is kleiner dan bijvoorbeeld het display van de Galaxy S8+, maar beide telefoons zijn ongeveer even groot.

Apple is van plan om later dit jaar de iPhone X uit te brengen, met nauwelijks schermranden en een groter display. Deze telefoon wordt met een prijs van 1159 euro significant duurder dan de iPhone 8, die vanaf 809 euro wordt aangeboden. Dat terwijl bijna-randloze concurrenten voor rond de 800 euro worden verkocht.

De resolutie van de iPhone 8-modellen is identiek aan die van de iPhone 7 en 7 Plus, maar het kleurbereik is vergroot. Het is daarom mogelijk om bijvoorbeeld Netflix-video’s in HDR af te spelen, waardoor er meer kleurwaarden worden getoond. Het resultaat is een dynamischer en vaak kleurrijker ogend beeld.

De iPhone ondersteunt voor het eerst de True Tone-technologie die in recente iPads zat. De kleurtemperatuur van het scherm wordt hierdoor aangepast op de omgeving, zodat er bijvoorbeeld warmere kleuren worden getoond bij kaarslicht in de avond.

Camera

Achterop de iPhone 8 zit één 12 megapixel-camera, terwijl de 8 Plus twee lenzen heeft met dezelfde hoeveelheid megapixels. Het kwaliteitsverschil in foto’s is niet héél groot vergeleken met de iPhone 7, maar de nieuwe sensor presteert wel beter bij lage lichtomstandigheden. Beelden zijn in die situaties helderder en bevatten minder ruis.

De speciale portretstand die op de 7 Plus werd geïntroduceerd is op de 8 Plus nog steeds aanwezig. Het is hiermee wederom mogelijk om portretfoto’s met scherptediepte-effect te maken, iets waar normaal spiegelreflexcamera’s voor nodig zijn.

Nieuw is de mogelijkheid om de belichting van een portretfoto aan te passen. Volgens Apple is hierbij geen sprake van een filter, maar worden lichtwaarden geanalyseerd om de beste instelling te gebruiken. Dit is ook achteraf mogelijk.

De alternatieve belichtingsopties zorgen ervoor dat bijvoorbeeld gezichten beter te zien zijn. Bij onze tests kwamen de opties voor studiolicht helaas minder goed uit de verf. De iPhone probeert dan om alles behalve het onderwerp zwart te maken, maar in veel gevallen wordt de gefotografeerde persoon dan onvolledig uitgeknipt.

Een pet wordt bijvoorbeeld halverwege afgesneden, waardoor een deel van het hoofd ineens lijkt te missen. Ook de ruimte tussen de armen en romp van een persoon wordt meestal niet goed herkend. Het resulteert in kleine stukken omgeving die onbewerkt onder de oksels blijven hangen.

Bij de portretstand wordt de meest ingezoomde lens gebruikt om foto’s te maken, maar het is duidelijk dat deze het minst gevoelig voor licht is. Bij een klein beetje schemering is er al snel sprake van ruis of bewegingsonscherpte, omdat er een lange sluitertijd wordt gebruikt.

De portretstand is duidelijk alleen bedoeld om in optimale omstandigheden te benutten, maar komt dan wel goed tot zijn recht. Slaagt de iPhone er in om de persoon goed uit te knippen, dan zien foto’s er bijzonder goed uit. Het is alleen jammer dat de portretstand niet werkt met de selfiecamera - wat bij de iPhone X wel het geval zal zijn.

A11

De nieuwe A11 Bionic-chip in de nieuwe iPhones is duidelijk krachtiger dan zijn voorganger. Bij Geekbench-tests scoort hij ruim 10.000 punten, terwijl de 7 Plus iets meer dan de helft wist te behalen.

De gevolgen hiervan zijn minder duidelijk. De iPhone 8 is sneller, maar de 7 is ook nog steeds een vrij rappe telefoon. Op zowel de 7 als 8 is er amper sprake van laadtijden bij het starten van games of zware apps. De snelheidsverhoging voelt daarom als een luxe, niet een noodzaak.

De grootste vernieuwing zit in de grafische chip, die volgens Apple speciaal is toegespitst op beeldherkenning. Dat is volgens de techgigant ideaal voor kunstmatige intelligentie, die bijvoorbeeld objecten in het camerabeeld kan identificeren voor augmented reality. Bij praktijktests hadden we echter niet het idee dat apps er veel sneller door werden. Er zullen meer apps moeten verschijnen die hier op inhaken voordat we de gevolgen ervan ondervinden.

Conclusie

De iPhone 8 voelt vooral conservatief. De smartphone heeft dikke schermranden, terwijl concurrenten dit jaar nagenoeg allemaal kozen voor een nagenoeg 'randloos' scherm. Apple brengt later dit jaar een iPhone X met vergelijkbaar ontwerp uit, maar dat neemt niet weg dat de 8 en 8 Plus verouderd aanvoelen.

De toevoegingen van draadloos opladen en het True Tone-scherm zijn fijn, maar het is lastig om enkel daarvoor een compleet nieuwe iPhone aan te raden. Daarnaast zijn de verbeteringen op cameragebied niet heel erg groot.

De iPhone 8 doet eigenlijk vooral verlangen naar 2018, als wellicht de 9 en 9 Plus op de markt komen. Hopelijk hebben deze telefoons dan de designvernieuwingen van de X, maar met het prijskaartje van de 8-reeks.

De iPhone 8 Plus voor deze review is beschikbaar gesteld door Belsimpel.

True Tone-scherm is een fijne toevoeging

True Tone-scherm is een fijne toevoeging Draadloos opladen werkt met Qi-opladers

Draadloos opladen werkt met Qi-opladers Belichtingsopties van portretstand zijn handig Dikke schermranden

Dikke schermranden Weinig significante veranderingen

Weinig significante veranderingen Portretmodus knipt personen soms raar uit